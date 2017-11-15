وزير الخارجية الألماني: دون دعم خفر سواحل ليبيا لقضى آلاف الأشخاص بحراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل “لو توقفنا عن دعم حرس السواحل الليبي لكانت النتيجة غرق الآلاف في البحر المتوسط”، تعليقا على انتقادات الأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا للاتفاق مع خفر السواحل الليبي للسيطرة على تدفقات الهجرة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) مع نظيره انجيلينو الفانو الأربعاء، رأى غابرييل “ليس هناك بديل”، معترفا بأن “في مراكز احتجاز المهاجرين التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية، يندرج التعذيب والعنف بل وحتى العبودية على جدول الأعمال اليومية”

وخلص رئيس الدبلوماسية الألمانية القول إن “هذا هو السبب في ضرورة ترك مسؤولية مراقبة المراكز بشكل أكبر للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة”، لكن “هذه الخطوة لن تكون ناجحة الا اذا تمكنا من خلق دولة فاعلة في ليبيا”.