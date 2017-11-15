إيطاليا تدعو لدروس أقل وتمويل أكبر لقضية المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنجيلينو ألفانو الى “تقليل الدروس وتكثيف التمويل والدعم اللوجستي”، ردا على انتقادات الأمم المتحدة لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع ليبيا للسيطرة على تدفقات المهاجرين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في روما، قصر (فارنيزينا)، مع نظيره الالماني سيغمار غابرييل، الأربعاء، أضاف الوزير ألفانو “سنواصل النضال لتحسين الوضع”، إلا “أننا ندعو يرشح نفسه لتقديم الدروس، الى توفير مزيد من التمويل والدعم التنظيمي”، لقضية الهجرة.

وتابع “لقد اصبحنا ابطال العالم في مجال الإنسانية وحقوق الانسان”، فـ”لا يمكننا القبول بانتهاكات الحقوق”، في إشارة إلى الظروف في معسكرات إحتجاز المهاجرين الليبية.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن “عملنا ما يزال مستمرا، وما فعلناه حتى الآن وجّه ضربة قاسية لمهربي البشر”.