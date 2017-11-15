وزير خارجية لبنان: الحريري بوضع غامض وعليه العودة للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إنه “ليس من الطبيعي ان يكون رئيس حكومتنا في وضع غامض، فكل لبنان ينتظره ولا يوجد سبب لعدم عودته الى البلاد”. تعليقا على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري التي أعلنها من السعودية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو بمقر الوزارة في روما، قصر (فارنيزينا) الأربعاء، أضاف الوزير باسيل أنه “للخروج من هذا الوضع الغامض، يجب على الحريري أن يعود”، الى البلاد.

وبشأن التدخل الايراني في الشؤون الداخلية اللبنانية، الذي ندد به الحريري خلال خطاب استقالته، الذي بثته قناة العربية، قال رئيس الدبلوماسية اللبنانية، إن “ما يقوله المرء عندما يكون في وضع غامض يمكن تفسيره بشكل غامض”، فـ”علينا أن نتحدث معه في لبنان”، وطالما “لم يحدث ذلك، فسنستمر بالتفكير بتدخل خارجي”.

وخلص باسيل مشيرا الى أن “من الطبيعي ان يعلن رئيس وزراء ما استقالته في بلاده، لكن ليس من الخارج”، فـ”حرية التعبير مكفولة من قبل الدستور” في لبنان.