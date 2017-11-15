الاتحاد الأوروبي: ترحيب بإعلان إقليم كردستان احترام قرار المحكمة الدستورية العراقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان حكومة كردستان شمال العراق، عن نيتها احترام قرار المحكمة الدستورية الذي يحظر الانفصال عن العراق.

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان مقتضب صدر اليوم عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، الخطوة الكردية بـ”الهامة”.

وجاء في البيان “سيفتح هذا القرار الطريق أمام حوار شامل بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان العراق، وهذه هي الطريقة الوحيدة لحل جميع المنازعات”.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف لصالح “مستقبل سلمي ومزدهر يحقق طموحات جميع المواطنين العراقيين”.

كما عبر الاتحاد في بيانه عن استعداده لتقديم الدعم لإنجاح الحوار إذا ما طلبت منه جميع الأطراف ذلك.

وجاء قرار المحكمة الدستورية الاتحادية في بغداد ليوضح تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تؤكد على وحدة العراق وعلى طبيعته الفيدرالية.