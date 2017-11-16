ألفانو: مساعدات إنسانية جديدة لضحايا الزلزال بالعراق وإيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن رحلة مساعدات إنسانية ثانية لضحايا الزلزال في العراق وإيران.

وفي بيان لمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، أضاف الوزير ألفانو أنه “استجابة لطلب سلطات إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، وبالإضافة إلى الدفعة التي أُرسلت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قمنا بتنظيم رحلة إنسانية ثانية من قبل هيئة التعاون الإيطالية لصالح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب العراق وإيران”.

وذكر ألفانو أن “الرحلة إنطلقت مساء أمس من قاعدة التدخل الإنساني السريع التابعة للأمم المتحدة في برينديزي، التي يديرها برنامج الأغذية العالمي، متجهة نحو مدينة السليمانية (شمال العراق)، وعلى متنها شحنة تتجاوز الـ10 أطنان من المساعدات لصالح ضحايا الزلزال، بما في ذلك أدوات صحية وستائر وبطانيات ومواد أخرى كمستحضرات التنظيف، الأدوات الصحية ومعدات الطهي”.