لقاء بين قادة الائتلاف الوطني ومسؤول برنامج سورية بمجلس الكنائس العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن رئيسه، رياض سيـف، بحضور أمينه العام، نذير حكيــم وأعضاء في الهيئة السياسية، اجتمعوا مع مسؤول برنامج سورية في مجلس الكنائس العالمي ميشيل نصير.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإئتلاف أن هذا اللقاء يأتي “ضمن مشروع الحوار السوري-السوري الذي طرحه الائتلاف الوطني بين الشخصيات الإسلامية والمسيحية بهدف توسيع المسارات لتشمل مختلف فئات ومكونات المجتمع السوري، والذي يعمل المجلس على مشروع مماثل له.”

وتحدث نصير عن دور مجلس الكنائس العالمي، ومقره جنيف، في العمل على “انخراط مسيحيي الشرق في التغييرات التي تحصل فيها، والمبادرة مع باقي أطراف المجتمع، والاتفاق مع بقية المكونات للوصول إلى مجتمعات ديمقراطية يشعر فيها الجميع أنهم مواطنون متساوون في الكرامة الإنسانية والحرية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التي وحدها تؤمن السلام في المنطقة”.

وأشار نصير إلى أن “غاية مجلس الكنائس أن يستمر هذا الحوار وينجح ويكون له تأثير على الأرض، مؤكداً بأنهم من خلال الائتلاف الوطني وبعض أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات استطاعوا التواصل مع جهات كبيرة وتم ربط المسار الذي يعملون عليه مع مسار الأمم المتحدة”، حسبما نسبت إليه الدائرة الإعلامية للإئتلاف المعارض للنظام في دمشق.

كمت “شدّد نصير على أن دور الأديان مهم في إخراج الناس من حالة التقوقع والانكماش، منوهاً أن أساس الصراع في سورية والمنطقة سياسي وليس صراعاً دينيا”ً.

ومن جانبه رأى رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف أن “الحل لكل مشكلات المنطقة عموماً، وسورية بوجهٍ خاص هو في الديمقراطية التي ستكون كفيلة بأن تحل المشكلات على اختلاف توجهاته السياسية وانتماءاته الدينية والعرقية”.

وبدوره ركّز الأمين العام للائتلاف الوطني نذير الحكيم على “دور العقلاء من الطرفين الذي بمقدوره أن يخلص المنطقة من الأمراض الطائفية التي زرعتها الأنظمة”، كما رأى أنه “من الواجب العمل على إيقاف الظلم الاجتماعي الذي طال كل فئات المجتمع السوري، وأنه في المرحلة الانتقالية نحن بحاجة ماسة لأن تكون كل المكونات السورية في صفٍ واحد”.