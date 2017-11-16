ألفانو يترأس الجمعة جلسة مجلس الأمن حول أمن المتوسط ويلتقي غوتيريش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيترأس وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو يوم غد الجمعة جلسة مجلس الأمن في نيويورك، التي سيقدم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش تقريرا عن “التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وأفادت الخارجية الإيطالية بأن ألفانو سيجري لقاءا ثنائيا مع غوتيريش بعد إنتهاء جلسة مجلس الأمن المعنية.

وتتولى إيطاليا في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن، وكانت اتفقت في وقت سابق مع هولندا على اقتسام مقعد بمجلس الأمن الدولي للعامين الحالي والمقبل بعد حصولهما على نفس الأصوات في انتخابات الجمعية العامة لتوزيع المقاعد غير الدائمة بالمجلس، بحيث تجلس عليه الأولى هذا العام والثانية العام المقبل.