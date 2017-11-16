الالتزام المشترك بعالم دون أسلحة نووية محور لقاء البابا والرئيس النمساوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس استقبل في الفاتيكان الخميس، رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين.

وأضاف بيان للفاتيكان أنه “خلال المناقشات الودية، تمت الإشارة الى العلاقات الطيبة والتعاون المثمر القائم بين الكرسي الرسولي والنمسا”، وبعد ذلك “تركز اللقاء على القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالدفاع عن كرامة الإنسان وصونها، وتعزيز ثقافة اللقاء، والحرص على رعاية الخلائق”.

ولفتت المذكرة الى أنه فضلا عن ذلك، “تم تسليط الضوء على دور المجتمع الدولى في البحث عن حلول سلمية للصراعات بمناطق مختلفة من العالم”، كما “جدد الطرفان الالتزام المشترك بالسعي الى عالم خال من الاسلحة النووية”.

وخلص بيان الكرسي الرسولي الى القول إن “الرئيس النمساوي، التقى بعد اجتماعه بالبابا، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، يرافقه المسؤول الفاتيكاني للعلاقات مع الدول، المونسنيور پاول غالاغر.