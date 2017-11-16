مينّيتي يدين لفتة تخويف ضد كاهن إيطالي في صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي عن إدانته للفتة تخويف تعرض لها كاهن إيطالي في صقلية، جنوب البلاد.

وقال بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الخميس، إن الوزير مينّيتي، أراد من خلال عمدة باليرمو أن يظهر “أشد مشاعر القرب والتضامن مع الأب جاني تروميلو”، كاهن رعية كنيسة كريستينا الذي كانت ضحية “موقف ترهيب”، تم عن طريق إحراق سيارتين تابعتين للرهبنة التي ينتمي الكاهن إليها.

وفي معرض إدانته للـ”للعمل الجبان” الذي ارتكب ضد رهبنة (أتباع آلام المسيح)، وجه وزير الداخلية توجيهات دقيقة لمدير شرطة عاصمة المقاطعة، باليرمو “لتحديد هوية الجناة وإعادة تأكيد الشرعية والتعايش المدني في المنطقة التي وقع فيها الحادث”.