برلمانية ليبية تنتقد مقترح المبعوث الأممي سلامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قالت عضو لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي سلطنة المسماري إن “مقترح (المبعوث الأممي) غسان سلامة لم يكن شيئا جديدا”، فـ”كل ما كتبه تم تداوله في الجولة الثانية في تونس”، وقد “اقتصر على إعادة ترتيبه ودمج بعض النقاط فيه”.

وأوضحت المسماري في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن مقترح غسان سلامة في السلطة التنفيذية فقط ونقاط الخلاف تجاوزها وتم تأجيلها لوقت آخر”، وأشارت الى “أن مجلس النواب ناقش في جلسته الاخيرة هذا المقترح”، الذي “أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الحوار لإعطاء الرأي فيها، ونتطلع اليوم في احاطة غسان سلامة امام مجلس الامن أن يعرضه امامهم ايضا”.

وأضافت المسماري أن “نقاط الخلاف لم يتم معالجتها إلى الان ولم يقوم غسان سلامة بأي تصور حولها”، وأكدت أن “مجلس النواب ليس لديه أي مشكلة في عودة جولات الحوار من جديد”، لكن “من الغريب ان غسان سلامة لم يقدم من خلال مقترحه أي معالجة لنقاط الخلاف”.

وشددت المسماري على أن “المجلس يدعم مقترح سلامة ويستبعد المبادرة الشاملة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة بالقاهرة، لأن هذه المبادرة تعطي حق الشراكة في اختيار المجلس الرئاسي لمجلس الدولة، بينما هذا حق مجلس النواب وهو استحقاق دستوري”.