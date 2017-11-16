الخارجية الإيطالية: ألفانو يترأس جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجيلينو ألفانو ترأس الخميس، جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نيويورك حول ليبيا، والتي تمثل لحظة حاسمة للرئاسة الإيطالية للمجلس الأممي.

ونقل بيان لمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، عن الوزير ألفانو قوله “إن الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط يعتمدان على ليبيا”. لذلك “يجب أن تبقى مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر أولوية استراتيجية”، بالنسبة لنا.

وفي السياق ذاته، قال إن “اللجوء الى الانتخابات في ليبيا دون إحراز أي تقدم في مجال الأمن الوطني والمصالحة الوطنية، يمكنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية”، فإن “التصويت بدون قواعد قد يؤجج التوترات”.

وحث رئيس الدبلوماسية الايطالية الليبيين على “دعم العملية السياسية والفرص التي تتيحها خطة عمل سلامه”، داعيا الاطراف الليبية إلى “إظهار روح توافق وانفتاح، في الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة لايجاد حل للازمة”.

وكان ألفانو قد إلتقى قبيل الجلسة، المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامه، قائلا له إن “على المجتمع الدولي أن يتصرف بشكل موحد وبحزم متزايد إزاء الملف الليبي”، وذلك “لضمان الاستقرار واحترام حقوق الإنسان”.