كاهن إيطالي: ليبيا مكان يتعرض فيه المهاجرون للتعذيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال كاهن إيطالي إن “الوضع في ليبيا بالنسبة لم يرغبون برؤية الحقيقة، واضح جدا، فـ”لسوء الحظ، ليبيا مكان للتعذيب”، بل “إنها جحيم حقيقي”.

وفي حديث لإذاعة الفاتيكان الخميس، تساءل المدير العام لمؤسسة (مغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين، الاب جوفاني دي روبرتيس “ما الذي يصيب بالصمم جزءا كبيرا من الرأي العام وحكوماتنا لتقبل بكل هذا؟”. واضاف “لقد سمعت شخصيا، وذلك ليس الآن فقط، بل في السنوات الأخيرة، كثيرا من القصص عن المهاجرين”، مبينا أن “أكثر ما أثار استغرابي هو أن الجزء الأكثر صعوبة الذي يذكرونه في رحلتهم، هو فترة بقائهم في ليبيا”.

وذكر الأب دي روبرتيس أن “طالبي اللجوء، الذين يصلون إلى شواطئنا، يمثلون نسبة مئوية صغيرة مقارنة بالوضع في العالم”، وذلك “يرجع ذلك إلى تكاثر الحروب وغيرها من حالات الطوارئ”، مبينا أن “في أوروبا أكثر من 500 مليون نسمة، ولن يكون أمر فادحا”، استقبال هؤلاء المهاجرين.

وخلص الكالهن الإيطالي الى القول إن “الانقسامات بين الحكومات الأوروبية، وعجزنا عن السير معا، هو ما يؤدي تماما إلى تبني سياسات خاطئة”.