الاعلى للدولة في ليبيا بصدد مناقشة بديل بحال تعثر مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي أن “المجلس بصدد مناقشة مقترح إجراء انتخابات مُبكرة في غضون 6 أشهر تُشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الإنتخابات، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) التي ترعاها الأمم المتحدة”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السويحلي اليوم الخميس برئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث حيث أكد المسؤول الليبي على أنه “سيتم مناقشة هذا المقترح في جلسة المجلس القادمة الأسبوع المقبل، انطلاقًا من حرصه على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة”.

وفي ذات الوقت، شدد السويحلي على “حرص المجلس على إنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي عبر تحقيق توافق وشراكةٍ كاملة مع مجلس النواب تضمن توازنًا سياسيًا يؤدي إلى السلام والإستقرار”، حسبما جاء في بيان صدر عن المجلس في أعقاب اللقاء.

كما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الإتحاد الأوروبي إلى “مساعدة الليبيين على إنهاء حالات الإفلات من العقاب التي تصاعدت عقب تكرار ارتكاب جرائم حرب وقمع المدنيين خاصةً في بنغازي ودرنة بالمنطقة الشرقية”.

ونقل البيان تجديد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الإتحاد “لخطة العمل الأممية حول ليبيا، وتشجيعه لمفاوضات تعديل الإتفاق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الممثل الخاص غسان سلامة”، وكذلك “التأكيد على أنها لا ترى في إجراء الانتخابات حلاً للأزمة دون تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام السياسي أولاً”.