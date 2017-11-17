مسؤولون فلسطينيون في غزة استعدادا لفتح معبر رفح غدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- وصل مسؤولون فلسطينيون إلى قطاع غزة اليوم الجمعة استعدادا لفتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر غدا السبت، على رأسهم رئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، إضافة إلى رئيس هيئة المعابر، نظمي مهنا.

وكانت مصر ابلغت السلطة الفلسطينية بقرارها فتح معبر رفح الحدودي بالاتجاهين أيام السبت والأحد والإثنين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح معبر رفح باشراف السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 10 سنوات. وكان من المقرر أن تفتتح السلطة معبر رفح يوم الأربعاء الماضي ولكنها عزت عدم فتحه إلى الوضع الأمني في سيناء المصرية.

وينتظر أن تطلب السلطة الفلسطينية من الإتحاد الأوروبي ايفاد بعثة المراقبة إلى معبر رفح ليتم اعادة فتحه استنادا إلى اتفاق المعابر لعام 2005.

كما يعقد اللواء فرج اجتماعات مع اركان المخابرات المصرية في قطاع غزة استعدادا لإعادة هيكلة الجهاز تطبيقا لإتفاق المصالحة.