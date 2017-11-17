المعارضة السورية منقسمة حول “الرياض 2” ولا اعتذارات عن حضوره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تضاربت آراء المشاركين في مؤتمر الرياض 2 حول آلية الدعوة للمؤتمر وإمكانية نجاحه، ومستوى المخاطر التي تحوم حول انعقاده بهدف توسيع الهيئة العليا للمفاوضات.

وأكد بعض المشاركين أنه “واضح الرؤية والبرنامج”، فيما يرى آخرون أنه “لا يحوي أي برنامج مسبق ولا رؤية ولا جدول أعمال”، وذهب بعضهم بعيداً ليؤكد على أن “النتائج مكتوبة وجاهزة وستُفرض على جميع المشارين فرضاً دون الحاجة إلى تصويت عليها”.

والمؤتمر الذي سيُعقد يوم 22 الجاري ولمدة يومين، سيجمع نحو 150 من السوريين، نحو نصفهم من المستقلين، وسيشارك فيه لأول مرة كل من منصة موسكو المقربة من القيادة الروسية وغير البعيدة عن النظام، ومنصة القاهرة التي تتقارب في الرؤية مع رؤية الهيئة العليا للمفاوضات وائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، ولن يكون لأي تكتل أو تيار أكثر من 15% من مقاعد المشاركين، وبالتالي لن يكون هناك فيتو أو تأثير لأي طرف مشارك لوحده.

ووفق رياض نعسان آغا، الناطق باسم الهيئة العليا للائتلاف فإن مؤتمر الرياض 2 الذي يهدف لتوسيع دائرة المشاركة، سيفتح الباب أمام بعض من يُعلن معارضته ولا يوافق على بيان الرياض1، وهي (جهات) أقرب إلى النظام منها إلى المعارضة، وهناك من يريدون حلاً بأي شكل حتى لو كان مُخالفاً لأهداف االثورة. ولكن الأكثرية الكبرى في صفوف المعارضة من الفصائل ومن الائتلاف الوطني ومن هيئة التنسيق الوطنية ومن المستقلين – وفق رأيه – “أعلنوا تمسكهم ببيان الرياض، وأقبلوا على التفاعل الإيجابي مع المسار السياسي الدولي بمرجعية بيان جنيف والقرارات الدولية التي كانت جادة في السعي إلى حل نهائي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي غير طائفي كامل الصلاحيات، يشير إلى نهاية عهد الديكتاتورية وبداية عصر الديمقراطية في سورية”.

وشدد على أن الهيئة العليا للمفاوضات عبّرت عن حرصها الشديد على التمسك بالقرارات الدولية والالتزام بها، وحثت المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا على أن يلتزم بهذه القرارات وبخاصة القرار 2254 الذي رسم مسار العملية التفاوضية لأنه أفضل الممكن.

إلى ذلك، قال قيادي في هيئة التنسيق السورية المعارضة إن الجميع سيحضر إلى المؤتمر “دون أن يكون هناك برنامج واضح، وليس هناك أهداف معلنة، وسيتم فرض الكثير من القضايا السلبية على الجميع”، مشيراً إلى أن “التشاؤم هو سيد الموقف من هذا المؤتمر، والذي ستكون نتائجه في غاية السلبية، وستُرغم المعارضة السورية على التوقيع على قرارات لا تخدمها ولا تخدم الصورة السورية”.

إلى ذلك، قالت مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات إن الدعوات وُزّعت لنحو 130 شخصية حتى الآن، وأحداً لم يُعلن رفضه الحضور حتى اللحظة، ورجّحت المصادر في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن يحضر الجميع ولا يكون هناك أي اعتذارات رغم المخاوف الكبيرة التي تُرافق انعقاد المؤتمر.

وسيُشارك في مؤتمر الرياض 2 الذي سيُعقد في 22 الجاري ولمدة ثلاثة أيام 22 شخصاً من ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية ومثلهم من الفصائل العسكرية المعارضة، و14 من هيئة تنسيق ثوى التغيير الديمقراطي، و10 من منصة القاهرة و7 من منصة موسكو، فيما سيشارك نحواً من 70 شخصاً من المعارضين المستقلين، وفق ما قال معارضون في وقت سابق لوكالة (آكي).

ومن المُرجّح أن يتم تأجيل مؤتمر جنيف في نسخته الثامنة إلى الربع الثاني من الشهر المقبل، ليُعقد بعد مؤتمر سوتشي لا قبله ولا على التوازي معه، ليضمن الروس مشاركة وفد معارضة سورية موحّد يضم كل المنصات بالإضافة إلى ممثلي التيارات والقوى السورية المعارضة الأخرى في كلا المؤتمرين.