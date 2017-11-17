متحدث أوروبي يقر بتعقيد الموقف المالي بعد خروج بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تواجه المفوضية الأوروبية صعوبات شديدة في العمل على تحضير الموازنة المالية الجديدة لما بعد 2020.

وتتمحور الصعوبات حول نقص الموارد والمساهمات المالية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد، وتزايد المهام والتحديات، و هذا الأمر يسبب “صداعاً حقيقياً للمعنيين في أروقة صنع القرار في المؤسسات الأوروبية”، حسب تعبير المتحدث باسم المفوضية الكسندر وينترستن.

وتسعى المفوضية للبحث عن سيناريوهات “مبتكرة” تساعد في إقامة توازن بين هذين الأمرين، فهي تريد تجنب طلب المزيد من الأموال من الدول الـ27 الباقية لتعويض غياب مساهمة بريطانيا في الموازنة الأوروبية، وفي الوقت ذاته تأمين أداء جيد و ضخ مزيد الإمكانيات لمواجهة تحديات الهجرة والأمن.

وأوضح المتحدث أن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الموازنة غينتر أوتينغر، يجري مباحثات مع مختلف الأطراف في كافة العواصم الأوروبية لدراسة كافة الاحتمالات وأثارها على الدول، حيث “من المقرر أن نقدم اقتراحاً بهذا الشأن في شهر آيار/مايو العام القادم”، وفق كلامه.

وشدد المتحدث على ضرورة عدم استبعاد أي احتمال على طريق إعادة هيكلة وتوجيه الموازنة الأوروبية على مستوى الدول الـ27، أي بعد خروج بريطانيا.

هذا وتتردد أنباء حول نية المفوضية إجراء اقتطاعات هامة في صناديق التنمية الموجهة لصالح المناطق والأقاليم في الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي تنظر له بعض الحكومات المحلية بعين من الضيق.

ومن المتوقع أن يمتد تأثير غياب المساهمة المالية البريطانية عن الاتحاد الأوروبي إلى تقليص مساهماته أيضاً على الصعيد الدولي، خاصة في مجالات مثل مساعدات التنمية والإغاثة ودعم الهيئات الدولية.

وكان مصدر بلجيكي قد أكد أن الاقتطاعات، لو تمت بالفعل، سوف تحرم بلاده من حوالي 2,7 مليار يورو كانت موجهة بشكل خاص لدعم مشاريع في المنطقة الجنوبية من البلاد.