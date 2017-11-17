إيطاليا: أجندة اليوم الجمعة السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني ممثلا لبلاده في “القمة الاجتماعية الأوروبية” لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها مدينة غوتنبرغ السويدية.

تستمر المشاورات داخل أحزاب يسار-الوسط، ضمن جهود رص الصفوف بين الحزب الديمقراطي وأحزاب يسارية أخرى صغيرة استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية ربيع العام القادم. ويقود جهود الوساطة القيادي في الحزب الديمقراطي عمدة مدينة تورينو السابق، بييرو فاسينو، بعد لقاء جمعه في وقت سابق مع السياسي المخضرم رومانو برودي، حيث سيجتمع في الساعات القليلة القيادي اليساري، عمدة مدينة ميلانو السابق، جوليانو بيسابيا.

ووفق آخر استطلاع للرأي على توجهات الناخبين، فإن حركة خمس نجوم المعارضة هي الحزب الأول في إيطاليا حيث تحوز على 27.9% من أصوات الناخبين المحتملين، يليها الحزب الديمقراطي بمفرده (23.8%)، بينما تنال أحزاب يمين-الوسط مجتمعة 34% وهي نسبة لا توفر لها الغالبية لحكم البلاد.