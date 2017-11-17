حماس تريد إنتخابات في غضون 6 أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قالت حركة (حماس) إنها تريد إنتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية خلال 6 أشهر.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية إنه “من المهم الاتفاق على مواعيد محددة بالقاهرة، وألاّ تزيد المدة حتى إجراء الانتخابات عن 6 أشهر”، في اشارة إلى حوار القاهرة الذي سيبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر 3 ايام.

وشدد الحية، في لقاء تشاوري للفصائل بغزة حول المصالحة اليوم الجمعة، على” أهمية الاعتماد على قاعدة الشراكة الوطنية لنجاح المصالحة”.

وقال “لتكن المصالحة حقيقية ينعم الفلسطيني بها في الضفة وغزة، وتكون على قاعدة الشراكة دون إقصاء أي أحد”، مؤكدا على أن “حماس لديها دافعية أكبر من أي وقت مضى نحو المصالحة”.

واعتبر الحية “أن الاعتراضات الأمريكية والإسرائيلية ضد المصالحة يجب أن تدفعنا قدما نحو تحقيقها”، وقال “المصالحة واجب ديني ووطني وسياسي وضرورة حتى نعيد بناء مؤسساتنا”. وأَضاف “يجب أن نكون شركاء حقيقيين فيها، فلا يجوز لأحد أن يقصي الآخر، وفلسطين هي للجميع”.