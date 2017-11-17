أساقفة إيطاليا: الكنيسة تحاسب أقل مما يخال البعض على الوصية البيولوجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أساقفة إيطاليا إن الكنيسة تحاسب أقل كثيرا مما يخال البعض، على الوصية البيولوجية حول إنهاء الحياة.

وفي تصريح غداة كلام البابا حول “إنهاء الحياة” الذي أوقد النقاش مجددا حول مشروع قانون الوصية البيولوجية، ورأته جهات عديدة باعتباره إنجازا عظيما للكنيسة في موضوع شائك جدا، أضاف الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور نونتسيو غالانتينو، أن “البابا تحدث بوضوح كبير بشأن إنهاء الحياة”، حيث “كرر ما تحتويه كتب التعليم المسيحي”، لذلك “لم يكن هناك من جانبه أي انفتاح تاريخي”.

وذكر الأسقف الإيطالي في تصريح على هامش تقديم تقرير منظمة كاريتاس لعام 2017 عن الفقر بين الشباب، أن “رسالة البابا عن إنهاء الحياة موضوع تحدثت عنه الكنيسة دائما”، لكن “الناس لا يكفّون عن حشر رجال الكنيسة في صورة تلطيخية أو إنقسامية والتوقف عن المناداة بالفضيحة”.

وأعرب المونسنيور غالانتينو عن الأمل بأن “يتقبل الجميع ما قالته الكنيسة دائما، تأكيدا لكونها تحاسب أقل بكثير مما يظن البعض”. واختتم بالقول “أما بالنسبة للسياسة، فأنا لست سياسيا، لكن السياسة أداء واجبها”.