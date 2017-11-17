مينيتي: لا سياسة لرواد شبكات التواصل الاجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – شجب وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي فرض سياسيات تقيد رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

“لقد دخلت أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرة واحدة، لكنني لم أكرر ذلك أبداً، وأعتقد أنه حان الوقت لبذل جهد، قلب بعض الموازين، والتوقف عن فرض سياسة ما على مستخدمي الشبكات الاجتماعية، أو مرشِّحات يمكنها أن تصبح مرايا مشوِّهة”.

واضاف الوزير مينيتي في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الجمعة، أن لا حساب له في الفيسبوك أو تويتر ولا حتى إينستاغرام “لأنني أريد أن تجنب خداع المرآة المشوِّهة”، الأمر الذي “لا يمكن أن يتحمله من يدير دولة أو يضطلع بأدوار ذات مسؤولية”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن “علينا أن نستثمر أكثر في مجال الأمن السيبراني، فهذه الحكومة حدّثت مؤخرا توجيهات حكومة مونتي، التي تعود لعام 2013، متدخلة حول 3 نقاط”، وهي “الجمع بين التخصصات، مركزية وكالة الاستخبارات كنقطة مرجعية للنظام بأكمله والتعاون بين الشركات والأكاديمية”.

وخلص مينيتي الى القول إنه بذلك يمكن “إمتلاك القدرة للدفاع عن خلق الأفكار”، لأنه “في إطار واقعي افتراضي ما، يمكن التحكم بكل شيء وفي أي وقت كان”، مبينا أن “قوة الديمقراطية تكمن بإمتلاكها في متناول يديها كل الوسائل المشتركة للدفاع الجماعي”.