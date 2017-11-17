البابا يخاطب شعب بورما: أتوق كثيرا للقائكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس مخاطبا شعب بورما، “أيها الأصدقاء الأعزاء، وأنا أستعد لزيارة بلادكم، أرغب بإرسال كلمة تحية وصداقة لجميع مواطنيها، وأنا أتوق كثيرا للقائكم”،

وفي رسالة فيديوية بعثها إلى ميانمار التي سيزورها في الفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أضاف البابا “أنا آتٍ لإعلان إنجيل يسوع المسيح، رسالة المصالحة والغفران والسلام”. وأردف أن “هدف زيارتي هو تثبيت الجماعة الكاثوليكية بميانمار في إيمانها بالله وشهادته في الإنجيل، الذي يعلم قيمة كرامة كل رجل وامرأة، ويطالبنا بفتح قلوبنا للآخرين، وخاصة الفقراء والمحتاجين”.

وتابع البابا “في الوقت نفسه، أتمنى زيارة البلاد بروح الاحترام والتشجيع لجميع الجهود الرامية إلى بناء الانسجام والتعاون لخدمة الصالح العام”، فـ”نحن نعيش في زمن يشعر فيه المؤمنون وفاعلوا الخير بحاجة متزايدة للنمو في التفاهم والاحترام المتبادلين، والحفاظ على بعضنا البعض كأفراد في الأسرة البشرية الوحيدة لأننا جميعا أبناء الله”.

وأردف البابا “أنا أعلم أن الكثيرين في ميانمار يعملون بجد لإعداد زيارتي، وأطلب من كل واحد أن يصلي لأن يكون الأيام التي سأكون معكم فيها، مصدر أمل وتشجيع للجميع”، واختتم بالقول “ساصلي لكم ولعائلاتكم طلبا لنعم الفرح والسلام الإلهية، أراكم قريبا”.