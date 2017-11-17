 6 قضايا على اجندة حوار الفصائل الفلسطينية الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال قيادي فلسطيني إن حوار الفصائل الفلسطينية الذي سيستمر 3 ايام بدءا من الثلاثاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، سيتناول 6 قضايا اسياسية.

وكانت مصر قد وجهت الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة لعام 2011 للقدوم إلى القاهرة يوم الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الحوار سيتناول 6 عناوين اساسية وهي الأمن والحكومة والإنتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة والحريات العامة”، لكن “نحن نعتبر أن الأمن اولا لتمكين الحكومة من ممارسة عملها وصلاحياتها بشكل كامل”.

ولفت مجدلاني إلى انه “سيتم بحث مستقبل الحكومة فهل المطلوب هو تشكيل حكومة وحدة وطنية او تعديل حكومة الوفاق الوطني الحالية”.

وقد وقعت حركتا (فتح) و(حماس) الشهر الماضي إتفاقا نص على إنهاء الإنقسام الفلسطيني بدءا بإنهاء سيطرة (حماس) على قطاع غزة.

وكانت (حماس) قد سيطرت على قطاع غزة منتصف عام 2007 وجرت منذ ذلك الوقت عدة محاولات لإنهاء الإنقسام، لكن دون أن تتكلل بالنجاح حتى المحاولة الأخيرة من قبل مصر.