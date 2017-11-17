وزير الخارجية العراقي يلتقي سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الامن المعتمدين في بغداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ اجتمع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بسفراء دول كل من فرنسا بورنو أوبيير، وبريطانيا جوناثان بوول ويلكس، وروسيا ماكسيم ماكسيموف، والصين تشن وي تشينغ، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جوي هد، لبحث مُجمَل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتطورات الأحداث بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن “السيد الوزير قال خلال الاجتماع، إن العراق أنهى فصل عصابات داعش الإرهابيَّة، وكبَّدهم خسائر كبيرة ولم يتبق إلا القليل، ليعلِن النصر وتحرير أراضيه كلـِّها من قبضتهم”، مؤكدا “لم تجتمع كلمة العالم في التاريخ كما حصل مع العراق إذ التقى المُجتمَع الدوليّ سواء تحت عنوان التحالف الدولي ضدّ عصابات داعش، أم دول من خارج التحالف الدولي للوقوف إلى جانب العراق في مواجَهة الإرهاب”.

وأضاف الجعفري أن “العراق نجح في الحفاظ على وحدته، واستقطب دول العالم من خلال مده الجسور، والحضور الفاعل بشأن قضايا المنطقة والعالم وحصد عدة مواقع في المنظمات الدولية المهمة”. وأشار الى أنَّ “العراق يتطلّع لاستمرار دعم الدول الصديقة، والمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتيَّة للمُدُن العراقـيَّة”.

وأوضح الوزير أن “العراق بلد غنيّ لكنه مرَّ بظروف صعبة، نتيجة التحدِّي الأمنيِّ المتمثل بالحرب ضدّ الإرهاب، والتحدِّي الاقتصاديِّ المتمثل بانخفاض أسعار النفط، وتكلفة الحرب، ولن ينسى الدول التي تقف إلى جانبه”.

من جانبهم “جدَّد السادة سفراء دول فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والقائم بأعمال السفارة الأميركيَّة تأكيدهم على وقوف بلدانهم إلى جانب العراق في مُختلِف المجالات، مُشيدين بالانتصارات الكبيرة التي حققها العراقـيُّون في حربهم ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة”.