رئيسة النواب الإيطالي تعدّ مؤتمرا ضد الإتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني “أود أن أعرب عن خالص تعازي للسلطات النيجيرية وأقارب الفتيات الـ26 اللاتي تقيم مدينة ساليرنو اليوم مراسيم تشييع جنازاتهن، من الضحايا الجدد لمآسي البحر المتوسط التي لا تنتهي”.

وتابعت بولدريني، “سأكرس لهؤلاء الشابات اللاتي لم تنجحن في إنهاء رحلتهن بسلام، المؤتمر الذي سنعقده يوم الثلاثاء القادم بمقر مجلس النواب حول الشراكة بين إيطاليا ونيجيريا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، لكي “نفهم كيف يمكن لبلدينا تكثيف مقاومتهما لهذا النموذج من العبودية المعاصرة”.

وذكرت رئيسة المجلس أن “المؤتمر سيضم نظيري النيجيرى وحاكم ولاية إيدو، الذي قمت معه بزيارته بينين في أيار/مايو الماضي”، والتي “ترحل منها العديد من الفتيات النيجيريات اللائي يتم بيعهن وإرغامهن على ممارسة البغاء على أرصفة مدننا”.