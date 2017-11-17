برنامج إيطالي متلفز عن الهجرة من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تخصص محطة التلفزة الإيطالية الوطنية الثالثة (RAI3) حلقة برنامجها (ريبورت) ليوم الإثنين المقبل، لتدفقات الهجرة من ليبيا.

واضافت المحطة أن “الحلقة التي ستُبث عند الساعة 21:10، تركز في تحقيقها الأول بعنوان (نفاق)، على تدفقات الهجرة من ليبيا”، حيث “تمرّ عبر طريق وسط البحر المتوسط ​​من ليبيا إلى إيطاليا 80٪ من تدفقات الهجرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا”، وقد “وصل أكثر من 700 ألف مهاجر الى إيطاليا منذ عام 2011 حتى اليوم”، وقد “انخفضت التدفقات بشكل كبير الصيف الماضي، ومن ثم استؤنفت هذه الأيام”.

أما التحقيق الثاني فهو حول “ما حدث في ليبيا، ما هي السياسات التي وضعتها أوروبا وإيطاليا لإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر؟”، وذلك “من تدريب حرس السواحل الليبي، إلى الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، مرورا ببعثات مفوضية حقوق اللاجئين”، حيث “سيسعى البرنامج إلى فهم ما يحدث اليوم في البحر المتوسط”.