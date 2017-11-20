أمستردام تفوز بمقر وكالة الأدوية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نجحت مدينة أمستردام في الفوز بالمقر الجديد لوكالة الأدوية الأوروبية، بعد ثلاث جولات من التصويت الاثنين لهذا الغرض أجراها وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الـ27 في الاتحاد.

ومن المفترض أن ينتقل مقر الوكالة من لندن إلى أمستردام بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية شهر آذار/ مارس 2019.

وتضطلع وكالة الأدوية الأوروبية، ويعمل بها 900 باحث على إجراء تقييم علمي والإشراف على سلامة الأدوية المطروحة في الأسواق الأوروبية.

وجاء في بيان المجلس الوزاري الأوروبي، “سيتم تقديم نتيجة التصويت اليوم لزعماء الدول الأوروبية للمصادقة عليه”.

هذا وكانت 16 مدينة أوروبية قد تنافست على المقر الجديد، وكانت ميلانو في بداية عملية التصويت من بين المدن الأكثر حظوظا