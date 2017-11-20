الاعلى للدولة الليبي يناقش الاربعاء مقترحي “الانتخابات المبكرة” و”الرؤية الشاملة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه سيعقد جلسة بعد غد الأربعاء لـ”مناقشة مبادرة الحل الشامل لتعديل الإتفاق السياسي، ومقترح إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة خلال 6 اشهر في حال تعثر مفاوضات تعديل الإتفاق”، بتونس تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان رئيس المجلس عبدالرحمن السويحلي قد ذكر في وقت سابق أن مناقشة “مقترح الانتخابات المُبكرة” تأتي “انطلاقًا من الحرص على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة”، مجددا في ذات الوقت حرص المجلس أيضا “على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي عبر تحقيق توافق وشراكة كاملة مع مجلس النواب تضمن توازنًا سياسيًا يؤدي إلى السلام والاستقرار”.

أما “مبادرة الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسي”، فهي مبادرة أطلقها أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب بعد اجتماعات استضافتها مؤخرا العاصمة المصرية القاهرة.

وتمنح “الرؤية الشاملة” المجلس الأعلى للدولة حق إختيار عضو واحد من المجلس الرئاسي، بينما يختار مجلس النواب مرشحين او اقل عن كل اقليم من الاقاليم الثلاثة ويشترط في المرشح عن الاقليم تزكية 40% من نواب الاقليم نفسه. كما تمنح المبادرة مجلس الرئاسة مجتمعاً صفة القائد الاعلى للجيش الليبي وقرارته بالاجماع. كما أنها تحدد لرئيس الجهاز التنفيذي المكلف عشرة أيام لتشكيل حكومته المقترحة وتقديمها الي مجلس الرئاسة ليحيلها بدوره خلال ثلاثة ايام لمجلس النواب لمنح الثقة خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه التشكيلة، ويحق للأخير رفض الحكومة لمرة واحدة فقط.