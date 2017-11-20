رئيس وزراء إيطاليا: تراجع نمو بريطانيا ربما يرتبط بخروجها من الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني وجود علاقة بين توقعات بوتيرة نمو أقل لإقتصاد بريطانيا وقرار الاخيرة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جينتيلوني، مخاطبا تجمعا لإتحاد الصناعيين في مدينة نوفارا (شمال إيطاليا)، الاثنين “أريد أوجه انتباه أولئك الذين لم يلحظوا، إلى هناك بلدان أوروبية أخرى لديها توقعات نمو أقل ومن بينها، وهذا ليس مبعثا للرضا، أيضا بلد صديق اختار مغادرة أوروبا”. وأردف “ربما هناك صلة بين هذين الأمرين”.

واضاف رئيس الحكومة الإيطالية، وفي نقد غير مباشر لقادة رابطة الشمال الايطالية المعارضة، الذين أعلنوا مرارا الرغبة في إجراء استفتاء شعبي على غرار بريطانيا حول بقاء إيطاليا داخل الاتحاد الاوروبي ، “اننى اقول ذلك لمن يداعب بنوع من السذاجة فكرة وجود مزايا غير مستكشفة خارج الاتحاد الاوروبى”.