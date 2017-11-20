مدينة ميلانو تتقدم في التصويت على إستضافة مقر وكالة الادوية الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسلروما- – حازت مدينة ميلانو على المرتبة الاولى في جولة تصويت أولية لإختيار المدينة الأوروبية التي ستخلف العاصمة البريطانية لندن في إستضافة مقر وكالة الادوية الاوروبية، بعد إعلان بريطانيا الخروج من التكتل الموحد.

ووفق مصادر متابعة، فقد انحصر التنافس على ثلاث مدن هي، إضافة إلى عاصمة إيطاليا الاقتصادية، الهولندية أمستردام والدنماركية كوبنهاغن، بينما خرجت براتيسلافا (سلوفاكيا) من دائرة التنافس، وهي المرشح الذي شدد كثيرا على الحاجة للتوزيع الجغرافي للوكالات الأوروبية.

ومن المزمع أن يحدد التصويت، الذي سينتهي في وقت لاحق الاثنين، المدينتين الاوروبيتين لإستضافة وكالة الأدوية والسلطة المصرفية الأوروبية، وكان مقر كلا الوكالتين في العاصمة البريطانية لندن.

ووفق المسؤولين الإيطاليين، فإن الاثار الاقتصادية المترتبة على إنتقال مقر وكالة الادوية الاوروبية إلى ميلانو، تشمل ضخ حوالي 2 مليار يورو في اقتصاد المدينة والمساهمة في توفير 3000 وظيفة عمل جديدة .