الاتحاد الأوروبي ينضم للمطالبين بتقديم المسؤولين عن الاتجار بالبشر في ليبيا للعدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انضم الاتحاد الأوروبي إلى الأصوات الدولية التي تطالب الحكومة الليبية بالتحرك بسرعة ومحاربة المسؤولين عن الاتجار بالبشر وتقديمهم للعدالة.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، وحيث عبرت عن تصميم بروكسل الاستمرار في العمل لتحسين حياة المهاجرين على الأراضي الليبية.

وأشار البيان إلى مكالمة هاتفية أجرتها موغيريني مع رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كونديه يوم 18 الشهر الجاري، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول وضع المهاجرين في ليبيا، خاصة في أعقاب نشر صور عن “بيع مهاجرين كعبيد” في هذا البلد.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يتفقان في إدانة هذه “الأعمال الرهيبة، الإجرامية”، مشددين على ضرورة “ملاحقة المتاجرين بالبشر وتقديمهم للعدالة”.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن تعاونه مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قد سمح بتأمين “عودة آمنة” لرعايا الدول الأفريقية العالقين في ليبيا، “كما قمنا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإعادة 10 آلاف مهاجر بشكل طوعي إلى بلدانهم الأصلية”، وفق البيان الصادر عن مكتب موغيريني.

وتطرقت المسؤولة الأوروبية خلال حديثها مع رئيس الاتحاد الأفريقي إلى عمليات إعادة توطين المهاجرين الذين يحتاجون للحماية الدولية، حيث “تم نقل المئات منهم من ليبيا إلى دولنا”، وفق البيان.

ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى للتعاون مع الدول الأفريقية، خاصة دول جنوب الصحراء، من أجل محاربة شبكات التهريب والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر.