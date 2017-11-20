عباس يدعو اسبانيا للإعتراف بفلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- مدريد- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، اسبانيا إلى الإعتراف بدولة فلسطينK داعيا ملك وملكة اسبانيا لزيارة فلسطين في اعياد الميلاد المجيدة.

وقال عباس في كلمة خلال لقاء ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيسيا، في قصر الشرق الملكي في مدريد “إننا نعتز بموقف البرلمان الإسباني الذي أوصى لحكومة بلادكم بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو الأمر الذي نتمنى حدوثة في موعد قريب، لما له من أهمية في دعم فرص تحقيق السلام في منطقتنا، ولتعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في أمن واستقرار وجوار حسن “.

واضاف “في هذا الصدد، فإننا نجدد التأكيد هنا بأننا ملتزمون بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية، ونؤيد الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس ترامب لعقد صفقة سلام تاريخية، كما نؤكد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي ومواقفه الملتزمة بالقانون الدولي، التي نثق أنها سوف تتواصل“.

وتابع “نتوجه لجلالتكم ولصاحبة الجلالة الملكة بالدعوة لزيارة فلسطين في أعياد الميلاد المجيدة، وذلك لكي نحضر وإياكم قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم، أو في أي وقت ترونه مناسباً، حيث نتوق في يوم قريب، لاستقبالكم في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، في عاصمتنا القدس الشرقية، التي تحملون جلالتكم اسمها في إحدى ألقابكم السامية“.

وأكد على استمرار جهود المصالحةK وقال”أود التأكيد هنا أننا سنواصل عملنا لتوحيد أرضنا وشعبنا، وتحقيق المصالحة بدعم مشكور من الشقيقة مصر، وصولاً لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، الأمر الذي سيخفف معاناة أهلنا في قطاع غزة“.