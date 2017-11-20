بروكسل خارج سباق استقبال مقر وكالة الدواء الأوروبية وحظوظ ميلانو تتعزز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن مدينة بروكسل خرجت من السباق الجاري لاستقبال وكالة الدواء الأوروبية، التي ستنتقل من مقرها الحالي في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن جولة التصويت الأولى، التي جرت اليوم في إطار اجتماع الشؤون الأوروبية والخارجية الـ27، أظهرت أن عاصمة بلجيكا بعيدة عن اللحاق بالمدن صاحبة الحظوظ الكبيرة مثل ميلانو، أمستردام وكوبنهاغن.

وقد بدأت عمليات التصويت بعد ظهر اليوم لاختيار مقر وكالة الدواء الأوروبية ويتنافس لاستقبالها 16 مدينة، بعد إنسحاب ثلاث قبل بدء الجلسة.

ومن المنتظر أن يصوت الوزراء أيضاً لاختيار مقر الهيئة المصرفية الأوروبية، الموجودة في لندن أيضاً، ويتم التنافس هنا بين 8 مدن من بينها بروكسل، إذ تسمح القواعد الأوروبية للمدن بخوض السباق للتنافس على المقر الجديد للوكالتين.

ويجري التصويت على ثلاث جولات وفق قواعد محددة، وعلى أسس تعتمد على وجود بنى تحتية مناسبة وإمكانية استمرار العمل والتسهيلات الممنوحة لأسر العاملين في الوكالتين موضوع التنافس.