السويحلي: الحل العسكري مرفوض تمامًا في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي، على أن “الحل العسكري مرفوض تمامًا في ليبيا وأن الإتفاق السياسي بكل عيوبه يبقى هو الحل العملي الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة”.

واشار بيان للمجلس الاعلى للدولة تسلمت وكالة (آكي) الإيطالية نسخة منه اليوم الاثنين، إلى أن تصريح السويحلي جاء في كلمة له خلال اجتماعه بالقيادات السياسية والعسكرية لمدينة مصراتة السبت الماضي، أكد خلالها على “أنّ ليبيا لا تستطيع الخروج عن الشرعية الدولية”.

كما أكد رئيس الأعلى للدولة على “الرفض القاطع لتسليم مقاليد الحكم إلى من يملك السلاح أو كان ثائرًا، فثورة 17 فبراير ليست صك غفران لأحد وقد جاءت لمنح الشعب الليبي الحرية لاختيار من يحكمه كائنًا من كان”.

كما رأى السويحلي، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ السابقة خليفة الغويل، أن “السعي للسلطة عبر العمل السياسي والإنتخابات هو حق مشروع لكل مواطن ليبي وليس عيبًا أو جريمة”.