سياسي معارض: من يستقيل بعد فشل ميلانو بالفوز بمقر وكالة الادوية الاوروبية؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قارن عضو مجلس الشيوخ عن حزب فورتسا إيطاليا المعارض (يمين-وسط)، ماوريتسيو غاسباري، بين فشل المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 والذي أجبر رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم، كارلو تافيكيو على الاستقالة في وقت سابق الاثنين، وخسارة مدينة ميلانو لمقر وكالة الأدوية الأوروبية الجديد.

وقال غاسباري متسائلا “تافيكيو استقال لإستبعاد المنتخب الوطني من كأس العالم بعد الهزيمة مع السويد، الأن من سيستقيل بعد هزيمة مدينة ميلانو في السباق على مقر وكالة الأدوية الأوروبية؟”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ الإيطالي “كان من الاحرى الفوز (بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية) بجهد سياسي-دبلوماسي مناسب وليس إنتظار الإقتراع السري”.

ولقد نجحت مدينة أمستردام الهولندية في الفوز بالمقر الجديد لوكالة الأدوية الأوروبية (Ema)، بعد ثلاث جولات من التصويت أجراها اليوم لهذا الغرض وزراء الشؤون الأوروبية في الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت 16 مدينة أوروبية قد تنافست على المقر الجديد، ومن بينها ميلانو التي تقدمت على كل المدن خلال جولات التصويت الأولية.