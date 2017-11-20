باريس تفوز بمقر الهيئة المصرفية الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أكدت مصادر أوروبية مطلعة فوز العاصمة الفرنسية باريس بمقر الهيئة المصرفية الأوروبية، وذلك بعد أن حازت الهولندية امستردام على مقر وكالة الأدوية الأوروبية

وقد بدأت عمليات التصويت بعد ظهر اليوم لاختيار المدينين الأوروبيتين لإستضافة مقار وكالة الأدوية والهيئة المصرفية الأوروبية بعد انتقالهما من مقريهما الحاليين في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولقد انحصر التنافس على مقر وكالة الأدوية بين أمستردام وميلانو، وبين باريس ودبلن لاستضافة الهيئة المصرفية، حيث نالت المدن الاربع نفس الاصوات ولكن الاحتكام إلى القرعة أسفر عن فوز أمستردام وباريس.