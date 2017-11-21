الجامعة العربية تعرب عن “الصدمة” حيال تقارير عن “أسواق رقيق” في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي، ان الأمين العام “أحمد أبو الغيط شعر بالصدمة جراء هذه التقارير التي أظهرت المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين”.

وأضاف “الأمين العام شدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال المشينة للعدالة إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير، وأثنى في الوقت ذاته على التزام السلطات الليبية بمضاعفة جهودها من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل وخارج مواقع احتجازهم في ليبيا”.

وأعرب عفيفي في بيان عن ترحيبه “بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن فتح تحقيق رسمي في التقارير الإعلامية التي زعمت وجود حالات للإتجار في الرقيق في بعض المواقع خارج العاصمة طرابلس.”