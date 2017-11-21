ألفانو: الصليب والهلال الأحمر شريك استراتيجي للتعاون الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “الصليب الأحمر والهلال الأحمر، شريكان استراتيجيان لهيئة التعاون الإنمائي الإيطالي”، مهنئاً رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمرين (FICROSS) فرانشيسكو روكّا، الذي تم تعيينه مؤخراً.

ولدى استقباله بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، روكّا الذي تقلد منصبه الجديد في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أضاف الوزير ألفانو “نحن واثقون من أن العلاقات بين (FICROSS) وهيئة التعاون الانمائي ستزداد اتساعا بفضل انتخابك”.

ووفقا لمذكرة لمقر الوزارة صدرت الثلاثاء، فقد “تم أثناء الاجتماع تحليل آفاق التعاون بين التعاون الإيطالي والإتحاد”، مع “إيلاء اهتمام خاص لقضايا الهجرة والأزمات الإنسانية”، وخلصت الى القول إن “المحادثات تمحورت أيضا حول ليبيا ووضع أقلية الروهينغا”، في بورما.