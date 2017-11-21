إيطاليا: سفارة سلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقيم سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية إيطاليا احتفالا اليوم الثلاثاء في العاصمة روما لمناسبة العيد الوطني الـ 47، الذي وافق 18 الجاري.

ويقود السلطان قابوس بن سعيد السلطنة وفق سياسة تتميز في المنطقة بالنأي بالنفس عن الخلافات والنزاعات وتبني نهج عدم التدخل في شؤون الآخرين. كما تحتل سلطنة موقعا مرموقا كداعم ووسيط للحوار، وساهمت في جهود التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية الكبرى وسعت لإنهاء النزاع باليمن.

وإقتصاديا بدأت السلطنة من العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 للتصدي للتحديات الاقتصادية، التي تواجهها الدول المنتجة والمصدرة للنفط نظرا للتدني الكبير في أسعار البترول.

ووفق آخر بيانات للبنك المركزي العماني، فإن الاقتصاد شهد مزيدا من التحسن خلال النصف الأول من العام 2017، بفضل الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام بالتزامن مع جهود التنويع الاقتصادي المعلنة من السلطنة. وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن بيانات الحسابات القومية تشير إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 12.3 في المائة خلال النصف الأول من العام مقارنة بتراجع بنسبة 11.1% في المائة خلال نفس الفترة من العام المنصرم. ورغم التحسن، لا تزال التحديات الاقتصادية الكلية قائمة حيث أدى العجز الثنائي في الميزانية العامة إلى تبني الحكومة مجموعة تدابير من بينها ترشيد الانفاق والحد من دعم الوقود والكهرباء وزيادة رسوم الخدمات الحكومية.