ألفانو: تعاون في القطاعات الرئيسية بين إيطاليا وسويسرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “سويسرا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيطاليا”، حيث “يبلغ التبادل التجاري معها حوالي 30 مليار يورو”، والتي “يجمعنا وإياها تعاون في قطاعات رئيسية كالطاقة، المالية والنقل”، وكذلك “استثمارات هائلة مباشرة ومتبادلة”.

ولدى استقباله بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، نظيره السويسري إيناتسيو كاسّيس، أضاف الوزير ألفانو أن “هناك نقاط امتياز تشكِّل بشكل إيجابي للغاية، علاقات الصداقة والشراكة العميقة وحسن الجوار”، مبينا أن “اختيار الوزير كاسيس لإيطاليا كأول بلد يزوره بعد تقلده منصبه، هو اعتراف واضح بالعلاقات المثمرة والمتميزة بين إيطاليا وسويسرا في كل القطاعات”.

وأشار ألفانو وفق بيان لمقر الوزارة الثلاثاء، أن “بلدينا يشتركان في تراث تاريخي وتقليدي تمتد جذوره في الهوية الإيطالية”، وكذلك “في أهمية المجتمع الإيطالي في سويسرا ومساهمته الملحوظة في نمو البلد عبر الألب”. وفي هذا الإطار، فإن “دعم الترويج للغة الإيطالية في سويسرا يمثل أولوية بالنسبة لنا، ونحن ممتنون للسلطات السويسرية على التدابير الرامية إلى حمايتها في أرباع سويسرا”.

وخلص وزير الخارجية مؤكدا “التقدير العميق والامتنان التام لسويسرا لالتزامها بتنفيذ برنامج إعادة التوطين الأوروبي”، لطالبي اللجوء، “من خلال مشاركتها الطوعية بالمبادرة”.

واختتم بيان (فارنيزينا) الى القول إنه “جرى خلال المقابلة، بالإضافة الى الحديث عن العلاقات الثنائية وقضايا الحدود، بحث مسألة العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، الهجرة والرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيضا”.