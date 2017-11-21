 نتنياهو: للأسف لم ألتق حتى اليوم بالسادات الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ما يزال بإنتظار السادات الفلسطيني في إشارة إلى الرئيس المصري الأسبق.

وقال نتنياهو في كلمة بالكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء بمناسبة مرور 40 عاما على زيارة الرئيس المصري أنور السادات للكنيست، “إلتقينا للتو مع السفير المصري لدى إسرائيل حازم خيرت وطاقمه”، وقد “نقل لي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية شكري، وأنا هنأته بمناسبة حلول هذه الاحتفالية المهمة”.

واضاف “إن السلام بين إسرائيل ومصر متين. إنه سلام استراتيجي يفيد البلدين، قال السادات كلاما واضحا في الكلمة التي ألقاها في الكنيست حيث صرح: لا نريد أن نعتدي عليكم ولا نريد أن تعتدوا علينا بصواريخ مدمرة أو بقنابل من الكراهية والعداء. صرحت أكثر من مرة بأن إسرائيل هي أمر واقع”.

وتابع “كان هذا عبارة عن الخطوة الأولى في الطريق نحو اتفاقية السلام التي تبلورت في كامب ديفيد والتي شكلت اعترافا واضحا بدولة إسرائيل. هذا ما قام به السادات خلافا لجيراننا الفلسطينين الذين يرفضون حتى اليوم الاعتراف بدولتنا القومية”.

واختتم نتنياهو “أقول بكل أسف: لم ألتق حتى اليوم (السادات الفلسطيني) الذي سيعلن رغبته بإنهاء الصراع ويعترف بدولة إسرائيل بأي حدود كانت ويدعم حقنا بالعيش بأمن وسلام”.