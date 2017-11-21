رئيسة النواب الإيطالي: فتح قنوات قانونية للهجرة لمناهضة الإتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني فتح قنوات قانونية للهجرة لمناهضة الإتجار بالبشر.

وفي كلمتها خلال اجتماع “تمكين المرأة ومكافحة الاتجار – الشراكة الإيطالية النيجيرية”، الذي عقد بمقر مجلس النواب، قصر مونتيشيتّوريو الثلاثاء، أضافت بولدريني أنه “لا يمكن إدارة تدفقات الهجرة بشكل حاسم من خلال التفكير بإغلاق الحدود أو تفويض بلدان ثالثة، مهمة احتجاز المهاجرين في غياب إطار قانوني مقبول، أو رفضهم دون إمكانية تدقيق طلباتهم”، مؤكدة أن “هذه ليست الطريقة الصائبة”.

وشددت رئيسة مجلس النواب التي كرست هذا الحدث لـ26 شابة نيجيرية لقين حتفهن في حادث غرق قارب هجرة بالبحر المتوسط مؤخرا، أن “من الضروري وضع سياسات مشتركة تهدف إلى قمع المنظمات الإجرامية المختصة بالاتجار بالبشر بشكل حاسم”، وكذلك “خلق تدفقات هجرة منتظمة واعتيادية”.

وخلصت بولدريني الى القول إن “الجريمة يمكن محاربتها إن كانت هناك طريقة منتظمة للقيام بالأشياء”، ومن ثم “يجب دعم فرص العمل والتنمية ومعالجة أسباب هروب الناس من بلدان المنشأ”.