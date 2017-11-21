مصر: الحريري يصل الى القاهرة والسيسي يتلقى اتصالا من عون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ وصل الى مطار القاهرة الدولي قادما من العاصمة الفرنسية باريس، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق الليلة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة المصرية ان السيسي “تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني ميشال عون تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين”.

وأضافت “كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية، واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف إزاء مستجدات الموقف”.