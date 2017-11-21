مسجد روما: غضب ورعب لعنف ضد طفلة بمدينة بادوفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم مسجد روما الكبير، عن “الغضب والرعب” بعد نشر وسائل الإعلام نبأ عن فتاة مسلمة تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت للتحرش من قبل رجل في مدينة بادوفا، شمال البلاد.

ووفقا للصحافة المحلية، فإن “كلا من عائلة الطفلة والرجل المغتصِب (35 عاما) هم من المسلمين الأجانب المقيمين في مقاطعة فينيتو، والمرتبطين بعقد (زواج) مزعوم، استنادا الدين الإسلامي”، وهو “السبب الذي أدى إلى حادث الإغتصاب”.

وأضاف مدير المركز الإسلامي، عبدالله رضوان في بيان الثلاثاء، أن الأمر “بدلا من ذلك، يتعلق بعمل عنف بحت لا يمكن تبريره من قبل الدين الإسلامي”، معربا عن “إدانة هذه الأعمال وكل الأحداث المماثلة، الى جانب ذلك الذي نقلته وسائل إعلام مدينة البندقية”، والتي “يجب ألا تتكرر بأي شكل من الأشكال في بلادنا”.

وخلص رضوان الى القول إن “في إيطاليا قوانين ولوائح لحماية القصر يجب احترامها من قبل جميع المواطنين، بصرف النظر عن عقيدتهم الدينية”، موضحا أن “عنفا من هذا النوع، والذي لا علاقة له بالتقاليد الإسلامية يجب معاقبه دون تردد”.