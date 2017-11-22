وزير إيطالي: على لوفتهانزا تحسين عرضها لشراء أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية، كارلو كاليندا أن على الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) تحسين عرضها المقدم للاستحواذ على الناقل الوطني السابق (أليتاليا)، المتعثر ماليا ويواصل تقديم خدمات الطيران إلى نهاية العام الحالي بفضل قرض حكومي.

وقال كاليندا في تصريح إذاعي “عرض لوفتهانزا بحاجة إلى تحسين، ونحن نلتزم بالعمل على تحسينه”. وأضاف “لدينا مقترحات على الطاولة، والأهم هو أن يجد الايطاليون شبكة نقل كفوءة وبكلفة أقل ما يمكن”.

ونوه المسؤول الإيطالي “لقد وصلنا إلى هذا الوضع لأن العاملين في أليتاليا قرروا من خلال استفتاء أن استثمارات يبلغ حجمها مليار يورو وخفض رواتبهم هو عرض غير مقبول، وبالطبع يحق لهم الاختيار، ولكن لا ينبغي أن يتحكل ذلك دافعي الضرائب الإيطاليين”.

ولقد تناقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنباء مفادها أن لوفتهانزا تقدمت بعرض للاستحواذ على الخدمات الجوية فقط لشركة أليتاليا بقيمة نصف مليار يورو وخفض العمالة الحالية إلى النصف، ولكن الحكومة الإيطالية نفت ذلك.

يشار إلى أنه تردد مؤخرا أيضا اهتمام صندوق (سيربيروس كابيتال مانجمنت) الأمريكي للاستحواذ على شركة أليتاليا للطيران بأكملها، خلافا لعرض لوفتهانزا الألمانية وإيزي جيت البريطانية.