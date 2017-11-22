البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقبول مجلس النواب لمقترح سلامة لتعديل اتفاق الصخيرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-طرابلس- أعربت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة الاربعاء على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي عن “الترحيب بقرار مجلس النواب الذي ينص على قبول الصيغة التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمتها البعثة لمجلس النواب وللمجلس الاعلى للدولة والمستندة على مداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس”.

وكان النواب الليبي قد صوت بالاغلبية أمس الثلاثاء لصالح الصيغة الموحدة لتعديل الإتفاق السياسي (إتفاق الصخيرات)، المقدمة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وتقترح المبادرة مجلس رئاسة للدولة، من رئيس ونائبين، يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى يختارهم عشرة أعضاء من مجلس النواب وعشرة آخرين من المجلس الأعلى للدولة بتزكية مشتركة لكل قائمة. ويصوت مجلس النواب على اختيار قوائم المرشحين. وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ويمنح مقترح المبعوث الأممي المجلس الرئاسي مهام القائد العام للقوات المسلحة وتسمية رئيس الحكومة، على أن يتخذ كافة قراراته بالاجماع.