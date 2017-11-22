الفصائل الفلسطينية تستأنف لليوم الثاني إجتماعاتها بالقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- استأنفت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جلسات اليوم الثاني من الحوار في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال قياديون في الفصائل إن الحوار المنعقد في أحد مقار جهاز المخابرات العامة المصرية سيتناول اليوم الإنتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والأمن والمصالحة المجتمعية.

واشاروا إلى أن الحوار تركز أمس على الاستماع إلى كلمات الفصائل وبحث تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن لجنة من الفصائل ستعكف اليوم الأربعاء على صياغة البيان الختامي للحوار.

ولم يكن بإمكان ابو يوسف التأكيد ما إذا كانت مصر ستدعو الفصائل إلى جلسة جديدة من الحوار قريبا.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني المتواجد في القاهرة هاني المصري “نتائج اليوم الأول، رغم الصعوبات والخلافات الكبيرة، كانت أفضل من التوقعات”.

وقال مسؤولون من الفصائل الفلسطينية إن مصر ابلغت الفصائل أنها ستوفد فريقا إلى غزة قريبا لمراقبة سير تطبيق إتفاق المصالحة.