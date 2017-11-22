وزير خارجية بلجيكا: الممارسات البشعة بحق المهاجرين في ليبيا نتيجة لغياب الدولة الحقيقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، أن الممارسات البشعة والصادمة ضد المهاجرين في ليبيا ما هي إلا نتيجة لغياب الدولة الحقيقية.

وعبر ريندرز في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، عن إدانة بلجيكا الحاسمة لـ”المعاملة غير الإنسانية وللعنف الذي يُمارس على المهاجرين في ليبيا”، وقال “أخذنا علماً بالتحقيق الذي فتحته السلطات الليبية ونأمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة في اقرب وقت ممكن” .

وأوضح أن بلاده تساند بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة، الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للوضع الليبية، مشيراً إلى أن مثل هذا الحل “سيساهم في وضع حد للممارسات غير المقبولة بحق المهاجرين”.

وضم رئيس الدبلوماسية البلجيكية صوته إلى أصوات باقي الأطراف الأوروبية التي تطالب السلطات الليبية بمضاعفة الجهد من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان وحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً.

ونوه ريندرز بأن بلاده كانت من أوائل الدول الأوروبية التي ساهمت بضخ أموال في الصندوق الائتماني الأوروبي لأفريقيا والذي مول، بالتعاون مع المنظمات الدولية، العديد من المشاريع الموجهة لحماية المهاجرين في ليبيا.

وذكر بقرار سابق للحكومة البلجيكية تخصيص مبلغ مليون يورو إضافية للمنظمة الدولية للهجرة لمساعدتها على القيام بمهامها في ليبيا.

وكان التقرير الذي بثته شبكة سي إن إن الأمريكية مؤخراً ويظهر عمليات بيع للمهاجرين في ليبيا قد أثار حالة من الصدمة في الأوساط الأوروبية والدولية.