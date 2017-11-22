ألفانو يشدد على سيادة لبنان ويرفض وجود ميليشيات مسلحة على أرضه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو إن الوضع في لبنان، على خلفية إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري الاستقالة، يتطلب “تجنب تدخلات تخاطر بجعل لبنان عنصرا من عناصر النزاعات الإقليمية، في حين أنه بلد ذو سيادة يتعين احترامه”، ولكنه أضاف في مؤتمر صحفي بروما الاربعاء، في إشارة إلى سلاح حزب الله “كما أنه لا يمكننا إلا التشديد على إنه لا ينبغي وجود ميليشيات مقاتلة على الأرض غير قوات الأمن النظامية” هناك.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط)، الذي يستضيفه مقر وزارة الخارجية في روما في الفترة بين 30 الجاري والثاني من كانون الأول/ديسمبر، على أنه “في الشأن اللبناني، إيطاليا قد أعربت عن وجهة نظر مستمدة من فكرة أن استقرار لبنان هو أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الشامل للمنطقة”

ولفت ألفانو إلى أن منتدى (حوارات المتوسط)، الذي سيشارك فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، يهدف إلى “توفير مكان للحوار والنقاش بوسعه قيادتنا إلى تجاوز الصراعات القائمة” في المنطقة.