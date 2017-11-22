دورية معنية بشؤون البترول تمنح رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط جائزة “أفضل رئيس تنفيذي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- نال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، جائزة “أفضل رئيس تنفيذي في العالم”، لهذا العام من مجلة (بتروليوم إيكونومست)، “تكريمًا لإنجازاته البارزة في قطاع الطاقة”، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن مساء يوم أمس الثلاثاء.

ومن بين الفائزين بهذه الجائزة المرموقة العالمية لهذا العام، حصلت شركة توتال الفرنسية على جائزة أفضل شركة طاقة من فئة الشركات الكبرى من حيث رأس المال ، فيما حصلت شركة إيني الإيطالية على جائزة أفضل شركة استكشاف ، كما سمي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كأفضل وزير طاقة.

وقال صنع الله تعليقا على فوزه “يشرفني كثيراً أن أفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لهذا العام من مجلة بتروليوم إيكونومست. ولكن أؤوكد أن هذه الجائزة تخص جميع العاملين في قطاع النفط والغاز في ليبيا، والذين يضحون بالكثير ويواجهون المخاطر في كل يوم، ويدركون أن مستقبل الوطن بين يديهم. وأود أن أتوجه إليهم بالشكر بالنيابة عن جميع الليبيين”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط

وعزا المدير العام لـ(بتروليوم إيكونومست)، إليوت توماس منح الجائزة لصنع الله إلى أنه “رغم الظروف السياسية الصعبة والصراع الأهلي في ليبيا، إلى جانب التهديدات الأمنية المتكررة لمنشآت النفط، فقد تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من مضاعفة إنتاجها النفطي أربع مرات منذ أغسطس 2016، وهو إنجاز غاية في الأهمية للحفاظ على الاقتصاد في ليبيا. وإضافة إلى دور مصطفى صنع الله في قيادة قطاع النفط في ليبيا وعزمه على ضمان الاستقلال السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن هذا الإنجاز يجعل منه المدير التنفيذي الأكثر تميزاً في قطاع الطاقة لعام 2017. وهو بالتأكيد يستحق هذه الجائزة بجدارة.”