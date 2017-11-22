ألفانو: العملية السياسية في سورية تنتهي بتصويت الشعب لإختيار قيادته الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الاربعاء إن العملية السياسية في سورية “لا يمكن أن تنتهي إلا بتصويت ديمقراطي للشعب السوري لاختيار القيادة الجديدة” في البلاد.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط)، الذي يستضيفه مقر وزارة الخارجية في روما في الفترة بين 30 الجاري والثاني من كانون الأول/ديسمبر، أن المنتدى المعني سيتحدث عن سورية، “أحد مسارح الأزمات” في منطقة المتوسط، التي “استثمر المجتمع الدولي فيها معظم جهوده لإعادة سورية للسوريين”.

ونوه ألفانو بأهمية ما يسمى بـ”عملية أستانا”، كونها “أداة فعالة لوقف إطلاق النار” والتوافق على مناطق خفض التوتر في سورية، ولكنه شدد في ذات الوقت على أن مؤتمرات “جنيف هي التي ستحدد الاستقرار السياسي والنهاية السياسية لعملية السلام” في سورية.